COD Cold War: 36enne evade di prigione e viene catturato mentre va a comprare il gioco!

"Galeotto fu l'amore per Call of Duty", verrebbe da escalamare leggendo l'ultima, assurda storia proveniente dal Regno Unito. Un 36enne riuscito a evadere dalla prigione di Birmingham è stato infatti riarrestato dalle autorità locali mentre provava a recarsi in negozio per comprare una copia di COD Black Ops Cold War.

Il resoconto degli eventi fornito dalla Polizia di West Midlands è piuttosto dettagliato e contribuisce a chiarire le dinamiche del fattaccio commesso dal giovane appassionati di COD. In base a quanto spiegato dalle autorità, il trentaseienne Clint Butler, un prigioniero evaso lo scorso anno dal penitenziario di HMP Spring Hill, è stato sorpreso il 13 gennaio nei pressi di un negozio di videogiochi e ha attirato le attenzioni dei poliziotti per essersi avventurato fuori di casa in pieno lockdown per l'emergenza Coronavirus.

Dopo un breve inseguimento con l'auto del fratello, il giovane è finito in manette e dichiarato di essere "scappato perchè dovevo comprare il nuovo Call of Duty, mi annoiavo e non ne potevo più di starmene chiuso in casa". Il 36enne è stato ricondotto in prigione, dove stava scontando una pena di 17 anni per crimini come rapina a mano armata e altri reati connessi al possesso di armi da fuoco. Gli ulteriori illeciti commessi dal giovane fan di Call of Duty e di COD Black Ops Cold War aggiungono alla condanna precedente altri 13 mesi per l'evasione e sei mesi per l'alterco con la polizia avvenuto nel secondo arresto.

Ai microfoni dei giornali locali, il sovrintendente della Polizia del West Midlands Nick Rowe manifesta tutta la sua incredulità nell'esporre i fatti che hanno portato alla cattura di Butler: "Credo proprio che non capirò mai come si possa correre il rischio di essere di nuovo catturati prendendo una decisione così idiota come quella di tornare nella città dove sei ricercato in pieno lockdown e solo per comprare un videogioco".