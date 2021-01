COD Cold War: altre 8 mappe in versione remake, secondo un leaker

Dopo il lancio dell'aggiornamento di metà Stagione e dell'introduzione della mappa Express attesa per il 4 febbraio, sembra che Call of Duty Cold War tornerà a prendere in prestito altri contenuti dai vecchi capitoli di Black Ops.

Questo almeno è quanto dichiara il leaker TheMW2Ghost, generalmente ritenuto una fonte piuttosto affidabile in merito al franchise di Activision. Stando a quanto scritto in un suo recente post pubblicato su Twitter (riportato in calce alla notizia), Cold War si arricchirà in futuro con altre otto mappe in versione remake tratte dalla saga di Black Ops, e che di volta in volta potranno segnare dei graditi ritorni per i giocatori più affezionati. Questo lascerebbe inoltre pensare che alla caduta di ogni nuova Stagione di Cold War, almeno una vecchia mappa di Black Ops sarà riportata alla luce nella modalità multiplayer dell'ultimo esponente della serie sparatutto in prima persona.

Staremo a vedere insomma come decideranno di procedere gli sviluppatori e se le previsioni del leaker si avvereranno. Il sito ufficiale di Treyarch si è nel frattempo aggiornato per informarci di tutte le novità in arrivo in Firebase Z, la modalità a base di zombie di Cold War che si prepara fra un paio di settimane ad accogliere una nuova mappa e un perk inedito.