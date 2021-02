COD Cold War: un accessorio permette di 'vedere' i nemici attraverso i muri

Call of Duty Cold War, e Warzone in particolar modo, sono stracolmi di glitch, bug e problemi tecnici che si presentano in maniera preoccupantemente costante alla pubblicazione dei nuovi aggiornamenti di gioco distribuiti ora da Treyarch, ora da Raven Software.

Stando a quanto testimoniato dagli utenti su reddit, sembra che sia venuto a galla un nuovo errore di programmazione per cui alcuni giocatori stanno riuscendo a trarre vantaggio sui propri avversari in modo a dir poco scorretto. Come potete osservare grazie al filmato che trovate in calce alla notizia, equipaggiando una qualsiasi arma con l'accessorio della torcia è possibile rilevare la presenza dei nemici attraverso le pareti grazie all'apparizione dei loro nickname. Va da sé che, dovesse essere perforabile, il muro in questione renderebbe possibile sparare a dei nemici completamente ignari nei nostri confronti. Normalmente, il funzionamento della torcia prevede che i soldati avversari vengano segnalati a distanze maggiori, ma montare l'accessorio sta chiaramente concedendo un vantaggio non previsto dagli sviluppatori. La speranza è che il tutto venga risolto nel più breve tempo possibile.

Nel suo ultimo report finanziario, Activision ha annunciato che la serie di Call of Duty ha registrando ad oggi guadagni per 27 miliardi di dollari dal 2003 ad oggi. Il franchise di COD vedrà l'uscita di un nuovo capitolo atteso al lancio entro la fine del 2021.