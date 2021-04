COD Cold War e Warzone si aggiornano: prova gratis, XP doppi e ribilanciamento delle armi

La Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War è appena iniziata, ma ciò non vuol dire che gli sviluppatori di Treyarch non stiano continuando a lavorare alacremente per migliorare ed arricchire il celebre sparatutto in prima persona.

Con l'ultimo aggiornamento pubblicato quest'oggi, il titolo ha accolto un ribilanciamento di alcune delle armi, tra cui l'AK-74u (ora un'arma più veloce da utilizzare, più in linea con le altre mitragliette), e di alcuni degli accessori che è possibile installare sul fucile d'assalto QBZ-83, oltre che sui cecchini, fucili tattici, ed altri fucili d'assalto. Anche il sistema di movimento generale del nostro soldato sarà ora più rapido, dal momento che impiegherà minor tempo nella transizione dalla posizione accovacciata (inclusa la scivolata) alla posa standard.

Da segnalare inoltre l'arrivo di un accesso gratuito al gioco, che potrete scaricare sulle vostre piattaforme senza costi aggiuntivi da oggi fino al 28 aprile. Se invece già possedete Cold War, sarete lieti di apprendere che Treyarch ha dato inizio ad una nuova sessione di Punti Esperienza doppi, valida anche per COD Warzone, con cui potrete rapidamente avanzare di livello portando a termine le partite online nelle varie modalità di gioco.

Anche la modalità Zombies accoglie alcune novità, tra cui un nuovo nemico che potrà droppare una Ray Gun se ucciso, insieme alla neo-introdotta possibilità di mettere in lock nemici Super e Elite con il lanciarazzi.

Ricordiamo che da oggi diverse delle armi di Cold War sono sbloccabili nella modalità zombie attraverso il completamento di sfide separate da quelle del multiplayer classico o di Call of Duty Warzone. Recentemente, è stato confermato che il franchise di COD ha segnato un nuovo incredibile successo di vendite.