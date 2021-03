COD Cold War, arriva la rivisitazione di Miami: mappa più piccola e in versione diurna

Gli sviluppatori di Treyarch hanno ascoltato il feedback dell'utenza ed hanno infine deciso di apportare delle modifiche alla mappa "Miami" presente nel comparto multiplayer online di Call of Duty Black Ops Cold War.

Sin dal lancio molti giocatori si sono lamentati in modo aspro nei riguardi di Miami, dal momento che l'ambientazione notturna rende difficile avvistare gli avversari in lontananza, e l'estensione sopra la media della mappa va a complicare ulteriormente la situazione per gli utenti. Treyarch ha dunque pensato di proporre una versione alternativa a partire dalla prossima settimana, quando il nuovo aggiornamento di Cold War porterà con sé una Miami dalle dimensioni più contenute, ambientata in un contesto diurno e che dovrebbe favorire maggiormente gli scontri close-quarter. Il nuovo layout è stato pensato per dei match 6v6 e sarà presentato all'interno della nuova playlist Miami Strike che presto verrà messa a disposizione 24/7.

Se siete curiosi di dare un primo sguardo alle modifiche apportate, vi rimandiamo alla breve clip che Treyarch ha pubblicato sulla sua pagina Twitter e che vi abbiamo riportato in calce.

Non sappiamo con precisione in quale giorno arriverà la nuova versione di Miami, ma plausibilmente la novità sarà ufficialmente introdotta in concomitanza con il lancio dell'update di metà stagione che Treyarch ha promesso proprio entro la prossima settimana.

Recentemente, in Call of Duty Black Ops Cold War è apparsa per sbaglio la Balestra, che avrebbe dovuto esordire in un secondo momento all'interno dello sparatutto. Gli sviluppatori, comunque sia, hanno assicurato che non perderete in futuro i progressi raggiunti con l'arma, che sarà aggiunta all'arsenale in via ufficiale entro il corso di questa settimana.