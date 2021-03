COD Cold War e Warzone: in arrivo un nuovo DLC dedicato alla cannabis? Ecco il leak

Gli instancabili dataminer di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone hanno scovato l'esistenza di un nuovo DLC che celebra la giornata della cannabis, tradizionalmente fissata al 20 aprile. Il pacchetto prende il nome di "Stoner's Delight".

Anche quest'anno Activison sembra quindi apprestarsi a pubblicare un DLC dedicato alla cannabis che farà la gioia di tutti i giocatori con il pollice verde. Stando al leak il nuovo pacchetto per Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone prenderà il nome di "Stoner's Delight" e introdurrà una serie di contenuti a tema tra cui la skin per operatore "Kushwacked", progetti per le armi come "Homegrown" e "Big Smoke", un ciondolo "Rolling Leaf", un orologio "Kush Keeper" e altri cosmetici. Secondo quando riportato dai dataminer il kit completo potrà essere acquistato con 2400 punti e uscirà presumibilmente intorno a 20 aprile, data in cui tradizionalmente si festeggia la famosa pianta.

Intanto si moltiplicano le voci sul prossimo Call of Duty WWII Vanguard, il nuovo capitolo della serie che dovrebbe essere ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale: secondo gli ultimi rumor il gioco utilizzerà l'engine di Call of Duty: Modern Warfare.