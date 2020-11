COD Cold War: come disinstallare campagna, multiplayer e zombie per risparmiare spazio

Le dimensioni piuttosto generose del nuovo capitolo della serie Call of Duty, che raggiungono i 100 GB circa nella versione next gen del prodotto, potrebbe mettere in difficoltà molti giocatori, considerando anche gli spazi di archiviazione non grandissimi delle nuove console di Microsoft e Sony.

Per provare a trovare una soluzione a questa problematica, i ragazzi di Treyarch e Activision hanno deciso di introdurre un’opzione che vi permetterà di disinstallare a piacimento alcuni asset e modalità presenti all’interno del gioco, possibilità però attualmente disponibile solamente su Playstation 5 e Xbox Series X|S. In particolare, potrete scegliere se mantenere in memoria oppure disinstallare:

la modalità Campagna

la modalità Multigiocatore online

online la modalità Zombie

la modalità Dead Ops Arcade (una sorta di minigioco con visuale dall’alto)

(una sorta di minigioco con visuale dall’alto) gli asset in alta definizione (opzione utile soprattutto se non possedete un pannello 4k e non potreste quindi sfruttare i benefici di texture ad altissima risoluzione)

(opzione utile soprattutto se non possedete un pannello 4k e non potreste quindi sfruttare i benefici di texture ad altissima risoluzione) gli asset relativi al ray tracing

Per poter accedere alla schermata che vi permetterà poi di selezionare cosa disinstallare e cosa invece mantenere salvato in memoria, non dovrete fare altro che accedere al menu principale del gioco (lo stesso che vi permette di scegliere la modalità con cui volete cimentarvi una volta avviato il titolo) e premere il tasto R3, su Playstation, o RS, su Xbox. In particolare, è interessante notare come disinstallare la modalità campagna dovrebbe rimuovere ben 60 GB di spazio utilizzato la gioco, riportandolo quindi a dimensioni decisamente più snelle e accettabili.

