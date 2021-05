COD Cold War: l'Easter Egg di Outbreak in arrivo con l'update di metà Stagione 3

Treyarch ha pubblicato un nuovo teaser sui suoi canali social con il quale sembra chiaramente anticipare l'arrivo del nuovo Easter Egg della modalità Zombie di Call of Duty Black Ops Cold War.

Il teaser, che come potete notare in calce alla notizia si costituisce di un progetto di un qualche tipo di dispositivo meccanico, non ci rivela granché riguardo ai nuovi contenuti. Ci viene però confermato che la quest Easter Egg di Outbreak sarà disponibile per tutti i giocatori a partire dal 20 maggio, data nella quale sarà lanciato il nuovo aggiornamento di metà Stagione di COD Black Ops Cold War e Warzone. L'arco narrativo raccontato in Outbreak, dunque, vedrà presto una sua continuazione, con l'utenza che prenderà parte ad una "caccia". I nuovi eventi, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori di Treyarch nelle scorse settimane, porranno le basi per la costruzione della nuova mappa della modalità Zombie dello sparatutto, che probabilmente verrà presentata ufficialmente con l'arrivo della Stagione 4.

COD Cold War si è aggiornato in questi ultimi giorni per accogliere tra il suo arsenale il fucile tattico CARV.2, ma con il lancio dell'update mid-season si attendono ulteriori novità tra cui la playlist Standoff (6 contro 6) e Duga (multi-team) per quello che riguarda il multiplayer di Black Ops Cold War, mentre la pistola AMP64 e la mazza da baseball si apprestano ad esordire anche in COD Warzone.