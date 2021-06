COD Cold War, la modalità Blackout scartata in favore di Warzone: leak mostra il gameplay

Un leak apparso in rete ha svelato il gameplay della mappa dei monti Urali che gli sviluppatori di Treyarch avrebbero dovuto inserire all'interno del pacchetto contenutistico di Call of Duty Black Ops Cold War.

La mappa in questione sarebbe stata resa disponibile nella modalità Blackout, ovvero la Battle Royale che già aveva esordito in Call of Duty Black Ops 4. Il filmato lekato, che potete visionare a questo indirizzo (e che purtroppo presenta dei watermark piuttosto invadenti), ci mostra una panoramica completa dell'estesa area in cui ci saremmo potuti muovere, e sembra contenere alcuni asset poi riproposti all'interno della Verdansk '84 di COD Warzone.

Sembra evidente che sia stato proprio l'imprevisto successo di Warzone a convincere Activision a scartare la modalità Blackout di Black Ops, dal momento che avrebbe causato una scissione della sua stessa utenza. Il publisher ha invece deciso di agglomerare gli universi dei suoi sparatutto all'interno di un unico prodotto, che ad oggi vanta una delle playerbase più estese ed attive all'interno dell'intera industria del gaming.

Warzone si estenderà sempre più in futuro, come dichiarato dal publisher, e dopo aver integrato il mondo di Black Ops si prepara ad accogliere anche il prossimo episodio di Call of Duty attualmente in via di sviluppo presso gli studi di Sledgehammer, previsto all'uscita entro la fine del 2021.