COD Cold War: la modalità Onslaught non è più esclusiva PlayStation

Passato ormai poco più di un anno dalla release dello shooter di Treyarch, la modalità Onslaught di Call of Duty Black Ops Cold War non è più un contenuto esclusivo per le piattaforme PlayStation.

Onslaught, incluso nella modalità Zombies dello sparatutto ambientato durante la Guerra Fredda, fa così il suo esordio su PC e console Xbox dopo essere stato ad appannaggio dei possessori di PS5 e PS4 per un anno intero. A differenza di quanto accade di solito, Onslaught prende luogo all'interno di una mappa concepita per il multiplayer onine, al posto di una appositamente costruita per gli scontri contro i non-morti. I giocatori non possono muoversi liberamente all'interno della mappa, dal momento che lo spawn avviene nei pressi di un Dark Aether Orb che funge da zona sicura, ed inoltrarsi troppo lontano significa ricevere danno costante.

Sebbene gli utenti PlayStation potranno godere anche quest'anno di contenuti extra in COD Vanguard, le modalità di gioco saranno presenti su tutte le piattaforme senza alcun tipo di accordo esclusivo tra Activision e Sony.

Nel frattempo iniziano già ad emergere i rumor sul vociferato COD Modern Warfare 2: secondo i rumor il titolo includerà un sistema morale e persino una modalità di gioco ispirata a Silent Hills/P.T.