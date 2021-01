COD Cold War: la modalità Zombies accoglie la mappa Firebase Z con un trailer esplosivo

Activision e Treyarch hanno finalmente pubblicato l'esplosivo trailer dedicato a Firebase Z, la nuova mappa che andrà ad aggiungersi all'apprezzata modalità Zombies di Call of Duty Black Ops Cold War.

Gli sviluppatori di Treyarch continuano dunque a supportare in maniera cadenzata il suo sparatutto con il nuovo contenuto pronto a debuttare il 4 febbraio. A differenza di quanto sarebbe potuto accadere in passato con la saga di Black Ops, la mappa aggiuntiva Firebase Z sarà distribuita in modo completamente gratuito per i possessori del gioco.

Firebase Z porta l'avventura degli zombie nelle profondità della giungla del Vietnam per scoprire i segreti dell'Avamposto 25. Nel tradizionale stile della modalità, i giocatori uccideranno i non morti mentre combattono nuovi nemici servendosi della prossima Wonder Weapon ed esplorano tutte le altre meccaniche di gioco inedite. Tra le novità è stata già confermata l'introduzione del nuovo perk Tombstone, una speciale bevanda che permetterà ai giocatori di trasformarsi in Ombre nella dimensione alternativa e che consente di utilizzare le armi mentre si è a terra.

Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che Call of Duty Black Ops Cold War è disponibile ora su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Digital Foundry ha recentemente messo a confronto le versioni PS5 e PC, analizzando la qualità delle texture, del Ray Tracing e di altri dettagli grafici.