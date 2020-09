COD Cold War, multplayer reveal il 9 settembre: seguite l'evento su Twitch con Everyeye!

Come ormai noto, la presentazione del multiplayer di COD Black Ops Cold War è ormai decisamente imminente, con l'appuntamento fissato per la giornata di mercoledì 9 settembre.

Come da tradizione, dopo aver seguito con una lunga diretta il reveal dell'ambientazione e della campagna single-player dello shooter, la Redazione di Everyeye non poteva esimersi dall'offrirvi compagnia anche in questa occasione. Di conseguenza, a partire dalle ore 18:00 di mercoledì 9 settembre, vi aspettiamo per seguire insieme il debutto del multiplayer di COD Black Ops Cold War.



Activision ha fissato per le 19:00 la presentazione ufficiale del comparto multigiocatore del nuovo Call of Duty: di conseguenza, avremo a disposizione circa un'ora per chiacchierare insieme delle caratteristiche e delle aspettative legate a questo nuovo titolo ambientato nel periodo della Guerra Fredda. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una ricca anteprima di COD Black Ops Cold War, firmata dal nostro Francesco Fossetti, che ha avuto modo di vedere lo shooter in azione su PlayStation 5.

L'appuntamento, ovviamente, è sui lidi del Canale Twitch di Everyeye. Come sempre, vi ricordiamo che per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. Una volta iscritti, potrete interagire liberamente con la Redazione e riceverete una notifica all'avvio di nuove dirette. Vi aspettiamo numerosi!