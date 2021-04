COD Cold War: le novità del nuovo aggiornamento per multiplayer e modalità Zombie

Treyarch ha pubblicato il nuovo aggiornamento dedicato a Call of Duty Black Ops Cold War, con cui il team di sviluppo ha provveduto ad apportare tante piccole migliorie sia al comparto multiplayer online che alla modalità Zombie.

Il nuovo update offre varie correzioni di bug e miglioramenti al gameplay in Multiplayer e Zombie, inclusi gli aggiornamenti per Sticks and Stones, la rimozione del Coltello balistico dai loadout della playlist Snipers Only Moshpit, correzioni di bug relativi alla scoreboard in Zombie e altro ancora.

il prossimo aggiornamento in arrivo questa settimana introdurrà la playlist Diesel 24/7 solo 6v6, nonché il prossimo Torneo Gunfight su Black Ops Cold War a partire dal 29 aprile. Sticks and Stones, tanto amato dai fan, continuerà e Face Off tornerà nelle playlist in primo piano con dei match 3v3 su Diesel, Mansion e il resto delle mappe Gunfight.

Oltre a questo sono state apportate altre correzione di bug minori in entrambe le modalità di gioco e migliorata la stabilità generale.

Call of Duty Black Ops Cold War è disponibile per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Ricordiamo che avete tempo fino a domani per approfittare della prova gratuita e dei doppi XP. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al nostro approfondimento sulla Stagione 3 di COD Black Ops Cold War e Warzone.