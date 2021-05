COD Cold War fra nuove mappe, modalità e missioni: le novità della Stagione 3

Dopo aver sviscerato tutte le novità introdotte con la Stagione 3 di COD Warzone, è il momento di scoprire tutti i contenuti che Treyarch regalerà alla community di Call of Duty Black Ops Cold War con l'arrivo della Season trascinata da Rambo e John McClane.

Black Ops Cold War freme in attesa della Stagione 3 Furiosa, remixando modalità di gioco classiche e aggiungendo due mappe Multigiocatore, oltre alla nuova Missione principale da conquistare in Epidemia per i fan di Zombi.

Standoff (6v6) - Introdotta per la prima volta in Black Ops II, Standoff è una mappa 6v6 di medie dimensioni, con le sue classiche tre corsie e opportunità a non finire per cogliere gli avversari di sorpresa. Tieni d'occhio l'edificio centrale e presta molta attenzione a un certo furgoncino esplosivo, molto famoso nella community competitiva di Call of Duty…

Duga (Multi-squadra) - Sempre in arrivo durante la Stagione 3 Furiosa, troviamo Duga, una nuova regione sugli Urali pronta per le modalità Multi-squadra, dopo aver passato la prima metà della stagione in Epidemia.

Duga si presta perfettamente a tutti gli stili di gioco, che tu voglia lanciarti negli uffici centrali per combattimenti corpo a corpo, o combattere a distanza tra il deposito degli autobus e lo stabilimento chimico.

Postazione (variante Duri a Morire) - Preparati a una lotta contro i tuoi avversari... e contro il tempo, in una variante frenetica di una modalità tanto amata: Postazione - Duri a morire. Collabora con la tua squadra per conquistare le Postazioni ed elimina i nemici durante questa corsa verso i 200 punti, o per avere più punti allo scadere del tempo. Catturare una Postazione dona un bonus alla velocità di movimento (il primo dei cinque potenziamenti possibili) e imposta il tuo timer a 30 secondi. Fai attenzione però: questi bonus ti costeranno la vita in modo esplosivo se l'orologio raggiungerà lo zero.

L'aggiornamento prevede l'introduzione di ulteriori gradite sorprese, tra altre modalità da inserire fra le playlist multiplayer, medaglie ispirate ai film d'azione anni '80, e la nuova missione per la modalità Zombie: "Gli agenti di Requiem dispiegati nella zona di Epidemia troveranno una nuovissima Missione principale. Gli eventi che ne seguiranno metteranno le basi per la prossima mappa a round in Black Ops Cold War Zombi, oltre a ciò che verrà nelle stagioni future".

Come già vi abbiamo accennato sulle nostre pagine, lo sparatutto si prepara ad accogliere inoltre delle nuove armi, incluse la mazza da baseball e la nuova pistola AMP63, ma ci saranno nuovi contenuti da scoprire anche nei bundle dello store in-game. Previsto infine un nuovo evento, simile a "Caccia ad Adler" e "Persecuzione di Verdansk", che accompagnerà l'arrivo di John Rambo e John McClane con cui i giocatori potranno sbloccare nuove ricompense.