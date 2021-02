COD Cold War Outbreak, la nuova modalità Zombie in arrivo: leak da...Activision!

Nel corso del mese di febbraio si sono rapidamente intensificati i rumor legati al possibile debutto di una modalità Zombie open world in Call of Duty: Cold War.

Ebbene, dopo tutto sembra che vi fosse effettivamente qualcosa di vero in tali speculazioni. A confermarlo è una fonte alquanto peculiare, ovvero...Activision! Il colosso videoludico ha infatti anticipato per errore l'effettiva esistenza della modalità Outbreak, con riferimenti che hanno fatto una fugace apparizione sul sito ufficiale di Call of Duty: Black Ops Cold War. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il portale ha infatti accolto per un breve periodo un sintetico messaggio che recitava: "Benvenuti in Outbreak, una nuova esperienza Zombie su larga scala".



La comunicazione è rimasta disponibile solamente per 30 minuti circa, ma l'arco di tempo si è rivelato sufficiente a far diffondere screenshot dell'avvistamento in rete. Elemento interessante, il messaggio invitava anche a visionare un trailer dedicato, che tuttavia non risultava disponibile. Sembra dunque legittimo aspettarsi a questo punto che alla pubblicazione del filmato di presentazione di Call of Duty: Black Ops Cold War Outbreak possa essere piuttosto imminente.



Secondo le indiscrezioni emerse nel corso degli ultimi giorni, una modalità Zombie dovrebbe arrivare anche in COD Warzone, tra le novità della Stagione 2. Per saperne di più, non resta che attendere la prossima mossa di Activision.