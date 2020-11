COD Cold War su PS5 e il sorprendente effetto DualSense: ve lo raccontiamo in video!

Con il nuovo capitolo della serie di Call of Duty, il team di Treyarch ha deciso di offrire un ammirevole supporto alle funzionalità peculiari del controller di PlayStation 5.

Pur essendo una produzione Terze Parti, Call of Duty: Black Ops Cold War sfrutta infatti le caratteristiche del DualSense in maniera decisamente interessante. Dopo aver testato con mano la versione PlayStation 5 dello sparatutto di casa Activision, il nostro Marco Mottura prova a descrivere con accuratezza le sensazioni generate dal nuovo pad Sony. Il supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi garantisce in particolare un feeling estremamente differenziato a seconda delle armi da fuoco utilizzate dal giocatore. L'effetto generato dalla resistenza dei grilletti e le dinamiche legate all'esplosione di ogni colpo offrono un intrigante livello di immersività.



Per scoprire ogni dettaglio in merito, come detto, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video appositamente dedicato. Come di consueto, potete trovare il filmato disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Nell'augurarvi dunque una buona visione, vi ricordiamo che il nuovo COD è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5. Sulle nostre pagine, trovate la recensione di COD Black Ops Cold War a firma del nostro Alessandro Bruni.