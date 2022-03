COD Cold War riceve nuovi contenuti: in arrivo una mappa di Black Ops 1 e una nuova arma

Se continuate a frequentare le lobby di Call of Duty Black Ops Cold War sarete felici di sapere che Treyarch sta preparando un nuovo aggiornamento per lo sparatutto ambientato durante il periodo della Guerra Fredda.

Come confermato da un recente post pubblicato dagli sviluppatori, COD Black Ops Cold War accoglierà l'arrivo di nuovi contenuti che andranno a dare una ventata d'aria fresca al comparto multiplayer online dello shooter. Per la precisione, facciamo riferimento all'arrivo della mappa WMP, che già conoscerete se siete dei veterani della serie, dal momento che debuttò originariamente nel primo capitolo di Black Ops. La mappa arriverà in versione remake su Cold War e, come confermato dal cinguettio riportato in calce, sarà giocabile in team da sei giocatori.

Introdotto inoltre il fucile d'assalto Vargo 52, un'arma con un pattern di rinculo piuttosto aggressivo e con una cadenza di fuoco elevata. Per questi motivi Treyarch consiglia di utilizzare i perk appositi per aumentare la capienza del caricatore. POtete sbloccare il fucile d'assalto in modalità multiplayer standard o zombies.

Intanto in Call of Duty Warzone Pacific ha fatto ritorno la modalità Rebirth Prove di Ferro, nel mentre l'ultimo aggiornamento distribuito da Raven Software ha apportato un nerf al fucile d'assalto XM4 di Cold War.