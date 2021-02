COD Cold War: risolti i bug delle classi in League Play e i crash in Firebase Z

Gli sviluppatori di Treyarch hanno da poco pubblicato una nuova patch volta a correggere svariate problematiche minori presenti in Call of Duty Black Ops Cold War. Gli accorgimenti riguardano sia la neo-introdotta modalità League Play che Firebase Z, la nuova mappa introdotta di recente all'interno della modalità Zombie.

Per quanto riguarda la League Play, ovvero la modalità competitiva del gioco in cui vi scontrerete con nemici di livello simile al vostro, sono stati risolti i bug legati alle classi personalizzate, ora normalmente disponibili per essere utilizzate e salvaguardate per le prossime partite. Il team di sviluppo ha inoltre provveduto a risolvere alcuni problemi tecnici con l'interfaccia riscontrabili alla chiusura dell'After Action Report (ovvero la schermata in cui vengono riassunti tutti i numeri della partita).

Anche Firebase Z ha ricevuto svariate migliorie, grazie alle quali sono stati risolti non solo i problemi di crash, ma anche diversi bug che ad esempio impedivano di raccogliere gli oggetti dopo essere morti in forma d'Ombra, o che rendevano troppo breve l'ondata dei nemici, o che ancora consentivano al giocatore di sfruttare un exploit per teletrasportarsi fuori dal Villaggio. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al changelog completo.

Tra le altre modifiche apportate recentemnte da Treyarch, abbiamo anche l'introduzione di nuove restrizioni legate alla modalità League Play di Cold War, a causa delle quali non potrete utilizzare accessori come i silenziatori, o ricompense uccisioni come la Macchina da Guerra.