COD Cold War Stagione 6: grave bug su Xbox Series X costringe a riscaricare tutto il gioco

Call of Duty Black Ops Cold War è entrato nella sua sesta stagione, con gli appassionati che si sono subito preparati per scaricare il nuovo update. Se per molti giocatori il download è filato liscio come l'olio, altri hanno invece incontrato problematiche non di poco conto, in particolare su Xbox Series X/S.

A segnalare per primo il problema su Reddit è stato l'utente Forever_Nocturnal, che ha aperto un topic per capire come risolvere la situazione. Dalla discussione è emerso che molte altre persone si sono ritrovate colpite dallo stesso bug, costringendoli a dover nuovamente scaricare i 231GB del gioco completo in aggiunta al peso richiesto per installare la Stagione 6, dal peso di circa 28GB. Sappiamo che i contenuti della Stagione 6 di COD Black Ops Cold War e Warzone sono piuttosto ricchi, con l'arrivo di un nuovo operatore e di cambiamenti alle mappe di gioco. In aggiunta, la nuova stagione introduce l'evento Forsaken che sancisce la fine di COD Black Ops Cold War Zombies. Ma di certo questo grosso inconveniente rende molto più complicato riuscire ad accedere ai nuovi contenuti in tempi brevi.

Va comunque detto che diversi giocatori su Reddit hanno confermato di non aver avuto nessun tipo di problema con il nuovo aggiornamento, scaricando soltanto il necessario per attivare la Stagione 6. Per il momento Activision non è intervenuta sulla questione, ma non è da escludere che possa presto arrivare una patch correttiva per eliminare il bug emerso su Xbox Series X/S.