COD Cold War è già un successo: la Beta è la più scaricata della storia di Call of Duty

L'universo di Call of Duty è ormai in continua espansione, grazie alla periodica pubblicazione di nuove iterazioni della saga e il parallelo supporto al sempre più frequentato campo di battaglia di COD: Warzone.

Presto, il catalogo della saga si arricchirà di un capitolo completamente inedito, pronto a trascinare i giocatori al cuore degli avvenimenti che hanno segnato la Guerra Fredda. In particolare, Call of Duty Black Ops: Cold War vedrà la community di appassionati immersi degli Anni Ottanta del secolo scorso, negli anni che videro il Presidente Ronald Reagan alla guida degli Stati Uniti d'America.



Il titolo firmato dagli sviluppatori di Treyarch segna peraltro il ritorno del brand di Black Ops: una scelta che sembra essere stata premiata dagli amanti della serie shooter di Activision. A suggerirlo è un dato diffuso dallo stesso team di sviluppo, che ha voluto ringraziare il pubblico per l'interesse dimostrato nei confronti del gioco. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, la Beta multiplayer di Call of Duty Black Ops: Cold War ha infatti raggiunto un risultato storico, risultando la Beta più scaricata di sempre nell'intera storia di COD!

Per i giocatori che non hanno avuto modo di testare ogni aspetto di questo primo assaggio del nuovo Call of Duty, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile il provato di multiplayer di COD Black Ops: Cold War redatto dal nostro Giovanni Panzano proprio in occasione dell'esordio della Beta del gioco.