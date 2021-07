COD Cold War: nuovi texture pack ad alta definizione per modalità multiplayer e zombie

Sembra che, in aggiunta ai pacchetti già distribuiti durante lo scorso mese, Call of Duty Black Ops Cold War stia per ricevere degli ulteriori texture pack in alta definizione. Nonostante non ci siano stati annunci ufficiali da parte di Treyarch, i nuovi file sono già stati avvistati sui server PlayStation.

Nominati come "Multiplayer High-Resolution Pack", "Zombies High-Resolution Pack", e "Dead Ops Arcade High-Resolution Pack", questi nuovi contenuti vanno a migliorare la qualità grafica di ogni modalità di Call of Duty Black Ops Cold War, eccezion fatta per la campagna single player. Come detto, gli sviluppatori non hanno ancora annunciato nulla in merito, e le nuove texture potrebbero essere introdotte con l'update che verrà prossimamente lanciato da parte del team di Activision.

Come al solito, nota dolente per quanto riguarda il peso del downlaod: per scaricare tutti i file avrete bisogno di 27,5GB di spazio disponibile. Tuttavia, potrete decidere di scaricare i pacchetti individualmente, ed in tal caso saranno necessari 16.5 GB per il multiplayer, 7.5 GB per la modalità zombie, e 3.5 GB per Dead Ops Arcade.

È possibile che tutto ciò verrà reso disponibile a partire da giovedì 15 luglio, data in cui sarà lanciata la Stagione 4 Reloaded di COD Black Ops Cold War e Warzone.