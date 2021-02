COD Cold War e Warzone Stagione 2: Activision pubblica il trailer del nuovo Battle Pass

Manca ormai poco al debutto della Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, e Activision ha colto l'occasione per pubblicare un nuovo trailer dedicato ai contenuti inclusi nel Battle Pass di questa nuova Season dello sparatutto.

Tra le principali novità a cui i giocatori di Call of Duty potranno accedere, abbiamo l'Operatore Kapano “Naga” Vang, presentato per la prima volta con il reveal trailer della Stagione 2. Il vostro nuovo avatar sarà utilizzabile all'immediato acquisto del Battle Pass, e presenterà sin da subito quattro varianti estetiche, con l'ultima versione "Warlord" da sbloccare al raggiungimento del livello 100 del Pass.

L'acquisto del Battle Pass include anche nuove skin per l'Operatore Park, un nuovo orologio, il consueto aumento del 10% di XP stagionale, una mossa finale originale, nuove tracce musicali da ascoltare sui veicoli (Black Ops II Mixtape, Rock Pack II, e Pop Pack da ottenere progressivamente), ed un costume inedito per Adler sbloccabile al livello 20.

Da sottolineare poi l'introduzione del fucile d'assalto FARA 83 al livello 15 del Battle Pass e della mitraglietta LC10 SMG al livello 31. Il FARA 83 sarà disponibile anche in una tipologia di progetto arma mai vista prima, ovvero come "Ultra-Rarity Reactive Blueprint", per cui la skin dell'arma muterà esteticamente ad ogni uccisione che metterete a segno.

In Warzone, intanto, avrà luogo l'evento Zombies Outbreak dal 25 febbraio all'11 marzo, nel mentre i dataminer sono sempre più convinti che una bomba nucleare raderà al suolo Verdansk per lasciare spazio ad una nuova mappa del Battle Royale. Raven Software ha infine comunicato di aver lanciato la terza ondata di ban per i cheater nel solo mese di febbraio.