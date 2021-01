COD Cold War e Warzone si aggiornano: nuove playlist per multiplayer e Rebirth Island

Activision ha dato il via al rollout di un nuovo aggiornamento dedicato a Call of Duty Black Ops COld War e Warzone. Entrambi i titoli assistono così all'arrivo di nuove playlist che potrete provare per un periodo di tempo limitato.

Per quanto riguarda Cold War, gli sviluppatori di Treyarch hanno deciso di introdurre la playlist per soli Cecchini disponibile nelle modalità Deathmatch a Squadre e Dominio: tutti i giocatori saranno muniti esclusivamente di fucili di precisione, con nessun equipaggiamento tattico disponibile e nessuna arma sbloccabile tramite le serie di uccisioni. Tra le patch notes viene inoltre fatto menzione del miglioramento della stabilità generale di gioco all'interno della modalità Zombie del gioco.

Passando a COD Warzone, abbiamo delle novità riguardanti Rebirth Island, la Battle Royale in miniatura con match non classificati che ha esordito in concomitanza con l'integrazione con Cold War. Stando alle patch notes, sono disponibili ora le playlist Ritorno a Coppie e Mini Royale a Quartetti. In quel di Verdansk viene invece riproposto Malloppo a Quartetti. Per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo alle note della nuova patch pubblicate da Activision.

Gli esperti di Digital Foundry hanno di recente messo alla prova la versione PS5 di Call of Duty Black Ops Cold War mettendola a confronto con l'edizione PC: al centro dell'analisi qualità delle texture e Ray-Tracing.