COD Cold War e Warzone: come funziona Avvoltoio Exo, primo progetto reattivo

Tra le principali novità della Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone troviamo anche l'introduzione dei progetti reattivi per le armi, ovvero versioni esclusive di alcune bocche da fuoco la cui mimetica può trasformarsi durante il loro utilizzo.

Parliamo di Avvoltoio Exo, un progetto esclusivo per il fucile d'assalto Golf, ovvero il nuovo FARA 83, una delle armi della Stagione 2 che possono essere sbloccate gratuitamente (a questo proposito, vi invitiamo a leggere la guida su come sbloccare gratis FARA 83 e LC10 in COD Black Ops Cold War e Warzone). Se volete eliminare i vostri nemici con questo progetto, non dovete far altro che acquistare la versione premium del Pass Stagionale e raggiungere il livello 95. Ecco la descrizione di questo progetto: "Strazia i corpi dei nemici, vivi o morti che siano, con il fucile d'assalto reattivo Avvoltoio Exo. Nota: questo progetto si evolve man mano che accumuli uccisioni."

Come potete intuire, quest'arma è in grado di trasformarsi nel corso di un match e il suo aspetto subisce una mutazione in base al numero di eliminazioni effettuate da chi la impugna. Il numero di uccisioni da fare per far trasformare l'arma non è fisso e varia in base alla modalità di gioco.

Modalità multiplayer classica:

Base: 3 uccisioni

Livello I: 6 uccisioni

Livello II: 9 uccisioni

Livello III: 12 uccisioni

Modalità Zombies:

Base: 50 uccisioni

Livello I: 100 uccisioni

Livello II: 150 uccisioni

Livello III: 200 uccisioni

Vi ricordiamo che, sebbene Avvoltoio Exo sia la prima skin reattiva del gioco, nel negozio di COD Black Ops Cold War e Warzone è già possibile acquistare dei pacchetti a pagamento che contengono altri progetti di questo tipo. Avete già letto la nostra guida con i consigli su come sbloccare gratis il Machete nella Stagione 2 di COD Black Ops Cold War e Warzone?