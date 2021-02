COD Cold War e Warzone: doppi punti esperienza nel weekend e nuove playlist

Dopo aver finalmente annunciato la data di lancio della Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, Activision e Treyarch confermano anche l'arrivo di un nuovo weekend con punti esperienza doppi e altre novità per gli appassionati dello shooter in prima persona.

Tra le svariate novità, troviamo Throwback Moshpit, che debutterà il 18 febbraio in Call of Duty: Black Ops Cold War. Questa nuova playlist include le mappe Raid, Express e Nuketown '84 in una varietà di modalità con respawn per un'intera settimana. Snipers Only Moshpit è invece la competizione 6v6 in cui i giocatori si affrontano con nient'altro che fucili da cecchino, anch'essa prevista per il 18 febbraio. Tutte le armi e le ricompense uccisioni (tra cui la devastante Macchina da Guerra) sono soggette a limitazioni.

Durante questa settimana continuerà poi ad essere disponibile Gunfight Blueprints, una modalità 2v2 in cui i team si confrontano facendo utilizzo di progetti di armi casuali su cinque mappe: Game Show, KGB, U-Bahn, ICBM e Nuketown '84. Al momento non sembrano confermati i rumor che volevano l'introduzione di una mappa open world dedicata alla modalità Zombie.

Infine, come già accennato sopra, sarà possibile a partire da venerdì 19 febbraio e fino a lunedì 22 febbraio guadagnare Punti Esperienza doppi, valevoli anche per il pass battaglia di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone.



Sono ancora poche le informazioni di cui disponiamo circa le novità che la Stagione 2 porterà con sé, ma dalle anticipazioni fornite da Activision sappiamo dell'arrivo di un Operatore inedito e di armi come la balestra, il Galil, una mini-gun e una SMG, tutte mostrate all'interno del trailer di debutto di questa nuova Season. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire cos'altro hanno in serbo per i giocatori Activision, Treyarch e Raven Software.