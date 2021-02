COD Cold War e Warzone: doppi XP e modalità Kiss Confirmed in occasione di San Valentino

Anche Call of Duty prende parte alle celebrazioni di San Valentino: Activision, Treyarch e Raven Software si sono adoperati per rendere disponibili per i giocatori tutta una serie di novità che arricchiranno questo particolare periodo festivo dell'anno.

Tanto per cominciare, Treyarch ha tirato fuori la modalità Kiss Confirmed che per l'occasione vedrà le classiche piastrine della modalità Uccisione Confermata rimpiazzate da dei teneri cuori a tema San Valentino. L'evento inzierà giovedì 11 febbraio e si estenderà per una settimana intera fino al 18 febbraio.

Constestualmente all'annuncio, gli sviluppatori hanno confermato il ritorno dei punti esperienza doppi, disponibili dal 12 al 15 febbraio. Avrete l'opportunità di completare livelli più rapidamente sia in Black Ops Cold War che in Warzone. In aggiunta, i tier dei Battle Pass sono scontati da 150 a 100 COD Points nello stesso periodo di tempo.

Prevista poi l'introduzione di una nuova ondata di Battle Pass a tema, tra cui il "Top Secret Admirer" all'interno del quale potrete trovare il fucile da cecchino "Hidden Admirtion" ed un fucile tattico con intarsiatura dedicata a Cupido.

Recentemente gli sviluppatori di Treyarch hanno apportato un forte depotenziamento alla meccanica del Jump Shotting, salvo poi tornare sui propri passi e non penalizzare eccessivamente chi utilizza la meccaniche all'interno di Cold War.