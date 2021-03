COD Cold War e Warzone: un leak svela la nuova mappa ispirata agli anni '80

Le prime immagini della nuova mappa di Call of Duty Warzone sono state rivelate tramite un leak del prossimo video pubblicitario in live-action dedicato alla prossima stagione del titolo prodotto da Activision. VGC conferma che il trailer è autentico e che vedremo presto la nuova mappa giocabile all'interno di Warzone.

Diffuso inizialmente su Twitter dall'account On Thin Ice, il filmato della durata di circa un minuto e 20 secondi lascia intravedere come sarà caratterizzata la mappa ispirata agli anni '80 che sostituirà Verdansk al termine della COD Warzone Stagione 2 Reloaded appena inaugurata. con un evento in-game di grossa portata che completerà la transizione ai nuovi contenuti a partire dal 22 aprile. L'evento segnerà importanti cambiamenti per Warzone, che passerà dal contesto del precedente capitolo, Modern Warfare, ad uno maggiormente in linea con lo stile e le tematiche trattate nell'ultimo episodio, Call of Duty Black Ops: Cold War. Il video mostra anche un'area mineraria e una mappa che sembra riferirsi alla missione Cenere alla cenere della campagna di Cold War.

Sono tempi di importanti novità per il franchise di Call of Duty, che si prepara ad accogliere un nuovo capitolo per la fine dell'anno, a quanto pare di nuovo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. A tal proposito, sembra che Call of Duty WWII Vanguard abbia avuto un ciclo di sviluppo di soli due anni.