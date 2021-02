COD Cold War e Warzone: le novità della Stagione 2 nel video del Battle Pass

Con ancora negli occhi le esplosive scene del cinematic trailer della Stagione 2 di COD Cold War e Warzone, ci rituffiamo nelle atmosfere della prossima fase ingame degli FPS targati Activision con il video in italiano che illustra i contenuti sbloccabili progredendo nelle sfide offerte dal nuovo Battle Pass.

Il filmato confezionato dalla compagnia statunitense certifica l'arrivo di 100 nuovi livelli pieni di equipaggiamenti, skin e sorprese per chi si sta cimentando nelle attività offerte dalle ultime sparatutto legate alla serie di Call of Duty.

Le novità previste per i fan, come di consueto, saranno davvero tante. Chi acquisterà il Battle Pass avrà accesso sin dal lancio all'Operatore Kapano "Naga" Vang con le sue quattro customizzazioni estetiche, la skin per l'Operatore Park, il boost del 10% di esperienza da ottenere nella Season, una mossa finale inedita, un nuovo orologio, un costume originale per Adler e un pacchetto con delle tracce musicali da ascoltare sui veicoli.

Sul fronte dei contenuti da acquisire attraverso la progressione delle sfide del Battle Pass, si segnalano il fucile d'assalto FARA 83 (livello 15), la mitraglietta LC10 SMG (livello 31) e lo sblocco del progetto Ultra-Rarity Reactive che agirà sulla skin del personaggio modificandola ad ogni uccisione.

La nuova Stagione di COD Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone avrà ufficialmente inizio nella giornata di giovedì 25 febbraio. Sempre per domani, 25 febbraio, è previsto anche l'arrivo della modalità Outbreak in COD Cold War.