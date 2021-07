COD Cold War e Warzone: il prossimo update ridurrà lo spazio occupato su PS5?

Stando alle ultime informazioni trapelate in rete è in arrivo nelle prossime ore un corposo aggiornamento per la versione PlayStation 5 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone che potrebbe ridurre lo spazio occupato dal gioco sull'SSD della console next-gen Sony.

A confermarlo è l'ormai popolare account Twitter PlayStation Game Size, il cui occhio attento ha intercettato i nuovi file appena approdati sui server Sony. L'aggiornamento dovrebbe avere un peso nella media, dal momento che la versione PlayStation 4 ha dimensioni pari a 8 GB. Secondo l'utente, installando l'update su PlayStation 5 si può ottenere un grande beneficio, poiché lo spazio occupato viene ridotto di ben 18 GB. Purtroppo il taglio dovrebbe riguardare esclusivamente Black Ops Cold War e non Warzone, ma è molto probabile che sia in arrivo anche una patch che abbia lo stesso effetto sulla modalità battle royale. Non si hanno invece informazioni circa l'eventuale riduzione di peso su Xbox Series X|S, console che dovrebbe in ogni caso ricevere l'update in questione come tutte le altre piattaforme supportate dal titolo Activision.

In attesa di scoprire maggiori dettagli su questo aggiornamento e sui suoi effetti, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come siano sempre più popolari i nuovi cheat di Call of Duty Warzone che permettono di eliminare i nemici senza mirare.