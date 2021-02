COD Cold War e Warzone, dimensioni patch: su PS4 500 GB spazio insufficiente per i giochi

Il nuovo aggiornamento di COD: Warzone anticipa la Stagione 2, introducendo alcune nuove funzionalità in arrivo nel frequentato battle royale di grande successo.

Mutamenti sono inoltre in arrivo anche per Call of Duty: Black Ops Cold War, ma i giocatori che possiedono entrambi gli shooter potrebbero andare incontro ad alcune problematiche connesse alla gestione dello spazio in memoria. A segnalarlo è la stessa Activision, che rivolge un particolare avvertimento alla comunity attiva su console Sony. "Coloro che possiedono una PlayStation 4 standard con spazio in memoria di 500 GB - scriva la compagnia - potrebbero avere necessità di fare spazio nel caso in cui abbiano le versioni complete di COD Modern Warfare/Warzone e Black Ops Cold War con tutte le modalità e i pacchetti installati". Nel caso in cui si siano installati tutti gli aggiornamenti, Activision invita a rimuovere alcuni "contenuti di gioco inutilizzati" al fine di consentire il successo del download e dell'installazione della nuova patch di Call of Duty Warzone.



Di seguito, i dettagli sulle dimensioni degli update in arrivo per ogni piattaforma:

PlayStation 5: 18.0 GB

PlayStation 4: 10.5 GB

Xbox One Series X / Xbox One Series S: 26.5 GB

Xbox One: 15.3 GB

PC: 13.7 GB

PlayStation 5: 17.0 GB

PlayStation 4: 17.0 GB

Xbox One Series X / Xbox One Series S: 17.9 GB

Xbox One: 17.9 GB

PC: 16.9 GB (solo Warzone) / 20.8 GB (Warzone e Modern Warfare)

Con la Stagione 2, arriverà anche la la mappa Apocalypse in Black Ops Cold War.