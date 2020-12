COD Cold War e Warzone, Stagione 1: come sbloccare il bundle Rebirth Island gratis

Per festeggiare il debutto della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, Activision ha deciso di donare a tutti i giocatori un pacchetto gratuito contenente diversi oggetti estetici e un progetto.

Il pacchetto prende il nome di Rebirth Island Free Bundle e può essere riscattato da chiunque: ciò significa che anche gli utenti che non hanno acquistato l'ultimo episodio della serie di shooter in prima persona può effettuare l'accesso ed ottenere il pacchetto. Per aggiungere gli oggetti alla propria collezione non occorre far altro che aggiornare il titolo all'ultima versione, avviarlo e visitare la sezione Negozio nel menu principale (l'ultima a destra, si raggiunge scorrendo tra le schede premendo il tasto RB). In questa schermata dovrete andare alla ricerca del Rebirth Island Free Bundle, accompagnato dalla dicitura "Bundle gratuito": a questo punto cliccateci sopra e poi premete Quadrato su PlayStation 4/PlayStation 5 o X su Xbox One/Xbox Series X|S per aggiungere gli oggetti al vostro inventario.

Ecco l'elenco completo dei contenuti del bundle:

Verde Militare: progetto leggendario per il fucile tattico Bravo

progetto leggendario per il fucile tattico Bravo Patto nucleare: biglietto da visita epico

biglietto da visita epico Reggimento spaziale: emblema epico

emblema epico Gettone Punti Esperienza Arma Doppi

L'arma in questione monta i seguenti accessori:

Volata: Freno di bocca 5,56

Laser: Torcia montata

Calcio (unico): Calcio da combattimento SAS

Munizioni (unico): Caricatore da 45 colpi

Impugnatura: Rivestimento Dropshot

Va precisato che tutti gli oggetti di questo bundle sono equipaggiabili solo ed esclusivamente in Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone e non possono quindi essere in alcun modo utilizzati in COD Modern Warfare. Per conoscere le altre novità dell'ultimo aggiornamento, vi invitiamo a dare uno sguardo alla roadmap della Stagione 1 di COD Black Ops Cold War e Warzone.