COD Cold War e Warzone: Stagione 2 Reloaded disponibile ora con tantissime novità

Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War si aggiornano oggi con le novità della Stagione 2 Reloaded, questo corposo update introduce nuove mappe e modalità oltre a due nuovi Operatori, il fucile di precisione ZRG 20mm e nuovi bundle.

Arrivano nuove mappe tra cui Miami Strike (6v6), Villa (2v2 e 3v3), Golova (Multi Squadra), presenti anche ulteriori opzioni per il multiplayer come Postazione Multi Squadra e Armaiolo Personalizzato. L'aggiornamento presenta anche modifiche al bilanciamento delle armi di Call of Duty Black Ops Cold War, tra le armi coinvolte citiamo LC10, AK-74u, Mac-10, KSP 45, Milano 821, Krig 6, FFAR 1, Groza, Magnum e RPG-7.

Anche Zombie si espande con una nuova ragione di epidemia (Sanatorium) con l'obiettivo Conquista e un veicolo extra, la moto da cross. Novità anche per Dead Ops 3 (nuova mappa Pista per Gorilla) e contenuti esclusivi PlayStation (modalità Contenimento in Carneficina), debuttano inoltre gli Operatori Wolf e Rivas insieme al fucile di precisione ZRG 20mm. Non meno importante, l'aggiornamento riduce la dimensione di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War permettendo di risparmiare circa 10 GB di spazio su disco.

Tante carne al fuoco per la seconda parte della Stagione 2 di Black Ops Cold War e Warzone, in attesa di saperne di più sul prossimo episodio di Call of Duty in arrivo a fine anno.