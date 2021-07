COD Cold War e Warzone: l'update di metà Stagione 4 ha una data d'uscita

Treyarch e Activision hanno finalmente svelato la data d'uscita ufficiale dell'aggiornamento di metà Stagione 4 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, il quale arriverà la prossima settimana.

Tutti i giocatori dell'ultimo capitolo della serie o della modalità free to play potranno scaricare senza costi aggiuntivi l'update a partire dalle ore 6:00 del mattino del prossimo giovedì 15 luglio 2021. Oltre ad aggiungere nuove mappe, nuove modalità e nuove armi, la Stagione 4 Reloaded introdurrà anche una mappa inedita per la modalità Zombies che prende il nome di Mauer Der Toten. Ad accompagnare la patch ci saranno anche delle importanti modifiche al bilanciamento della modalità cooperativa a base di non morti, che vedrà un sensibile decremento della salute dei nemici e un potenziamento di alcune tipologie di armi come i fucili di precisione e gli strumenti per il corpo a corpo (solo quando potenziati tramite il Puck-A-Punch). Vi ricordiamo che, con tutta probabilità, i giocatori PlayStation saranno gli unici a poter effettuare il preload dei file necessari all'aggiornamento con qualche giorno d'anticipo, così da trovarsi pronti al momento del debutto della nuova versione.

Prima di lasciarvi al changelog con tutte le novità in arrivo su Zombies, vi invitiamo a dare un'occhiata ai dettagli sull'imminente weekend di XP Doppi per il Battle Pass in COD Black Ops Cold War e Warzone.