COD senza contenuti esclusivi: Xbox non farà come Sony con Hogwarts Legacy, dice Spencer

Nel corso di una recente intervista concessa a Xbox On, Phil Spencer ha discusso dell'esclusività nel mondo del gaming, precisando ad esempio come Starfield non sia mai stato annunciato per PlayStation e Microsoft non ha mai dichiarato che il gioco non sarebbe stato confinato alle sue piattaforme.

Toccando, inevitabilmente, l'argomento Call of Duty, Phil Spencer ci ha però tenuto a precisare che la serie sparatutto continuerà ad uscire ovunque esattamente come accaduto sino ad oggi. Non a caso Microsoft ha già stretto accordi decennali con Nintendo e NVIDIA per estendere la pubblicazione dei prossimi capitoli su Switch e GeForce Now.

Call of Duty continuerà ad esistere in formato multipiattaforma se Activision verrà inglobata da Microsoft, e Spencer assicura che ogni versione funzionerà nel migliore dei modi. Ma ci saranno contenuti esclusivi per gli utenti Xbox? Spencer ha sottolineato e ribadito che nessun tipo di contenuto verrà relegato all'ecosistema Xbox, e che non si tratta di una pratica che la compagnia intende perseguire in futuro.

In questo senso, Spencer non ha perso l'occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa e lanciare una frecciatina a Sony per aver reso esclusiva una particolare missione di Hogwarts Legacy sulle console PlayStation: "Non è il gioco a cui abbiamo intenzione di giocare noi", le sue parole.

Nella stessa intervista, Spencer ha suonato la carica in vista dell'Xbox Showcase di giugno.