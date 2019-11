COD, Death Stranding e Need for Speed conquistano Europa, Asia, Africa e Medio Oriente!

Raccogliendo e combinando dati di vendita relativi a copie fisiche e digitali, provenienti da più di quaranta Stati del mondo, la classifica EMEAA rappresenta un'interessante analisi dei trend dell'universo videoludico.

Come indicato dall'acronimo che la identifica, quest'ultima analizza infatti le performance commerciali realizzate dalle diverse produzioni videoludiche in Paesi di Europa, Medio Oriente, Africa ed Asia. Tra questi troviamo ad esempio Francia, Germania ed Italia, ma anche Libano e Qatar, oltre a Sud Africa, Australia e molti altri. Recentemente è stata resa disponibile la Top-10 EMEAA dei giochi più venduti nel corso della settimana terminata lo scorso 10 novembre.

Ebbene, a guidarne la vetta troviamo Call of Duty: Modern Warfare. Il nuovo capitolo della serie Activision, dopo aver guidato la classifica USA di ottobre, conquista infatti il primo gradino del podio. A seguirlo, troviamo due new entry: la medaglia d'argento viene infatti conquistato dall'atteso Death Stranding, che segna il debutto di Kojima Productions. Bronzo invece per Need for Speed: Heat, che arriva sul mercato videoludico globale conquistando la terza posizione in classifica. Di seguito, vi riportiamo la Top-10 integrale:

Call of Duty: Modern Warfare Death Stranding Need for Speed: Heat FIFA 20 Luigi's Mansion 3 Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 GTA V Mario Kart 8 Deluxe Layton's Mistery Journey: Katrielle e il Complotto dei Milionari Just Dance 2020

In chiusura ricordiamo che il team di sviluppo ha recentemente reso disponibili due nuove mappe in COD Modern Warfare