COD in esclusiva su Xbox? EA pensa sia un'opportunità per Battlefield

Mentre prosegue la diatriba tra Sony e Microsoft in merito all'acquisizione di Activision da parte del colosso di Redmond, le grandi compagnie videoludiche condividono interessanti considerazioni sul destino di Call of Duty.

Dai vertici di Electronic Arts, in particolare, arriva un commento legato all'eventuale addio della saga all'ecosistema PlayStation. Nel corso di un evento organizzato da Goldam Sachs, il dirigente Andrew Wilson ha illustrato i potenziali vantaggi che potrebbero derivare da una tale circostanza. "In un contesto in cui potrebbero esserci incertezze in merito al futuro di Call of Duty e alle piattaforme che potrebbero o meno ospitare la serie, - ha dichiarato il CEO - avere un approccio completamente cross-platform con Battlefield rappresenta un'incredibile opportunità".



Nel condividere tali considerazioni, Andrew Wilson ha contestualmente riconosciuto la necessità di dare una svolta alla serie, che "nelle ultime due interazioni non ha offerto l'esperienza che avrebbe dovuto". Con Battlefield 2042 a rappresentare l'ultimo esponente dell'IP, Electronic Arts mira dunque a riportare lo shooter ai vecchi fasti, preparandosi a sfruttare nei prossimi anni un'eventuale frattura tra Call of Duty e console PlayStation.



Nel frattempo, l'Antitrust UE ha rinviato la decisione sull'acquisizione di Activision, prendendosi ancora qualche tempo per valutare con attenzione l'impatto sul mercato del matrimonio tra il publisher e Microsoft.