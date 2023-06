COD fa guadagnare a Sony miliardi di dollari all'anno: ecco perché non vuole perderlo

La prospettiva di perdere Call of Duty ha fatto spaventare Sony, azienda che ad oggi rappresenta una delle più ferree oppositrici all'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft. Il perché non è difficile immaginarlo (soldi su soldi su altri soldi), ma dei documenti appena emersi aiutano a quantificare per bene tale attaccamento.

Nelle scorse ore Sony si è sconsideratamente lasciata sfuggire alcune informazioni che sarebbero dovute rimanere riservate. Dal processo che sta vedendo coinvolte FTC e Microsoft, è infatti emersa una lettera di Jim Ryan ricca di informazioni censurate con un evidenziatore nero. È stato sufficiente scannerizzare il documento per rivelare i dettagli coperti maldestramente, tra i quali spiccano i margini che Sony trattiene dai publisher terze parti, i costi di produzione delle esclusive The Last of Us Part 2 e Horizon Forbidden West e gli stratosferici introiti che le garantisce Call of Duty.

Nella sua lettera, Jim Ryan riferisce che nel solo 2021 e nei soli Stati Uniti d'America Call of Duty ha portato nelle casse di Sony ben 800 milioni di dollari, cifra che sale ad un miliardo e mezzo se nel medesimo lasso temporale viene preso in considerazione il mercato globale. E questi sono spiccioli se messi a confronto con i 15,9 miliardi di dollari che i giocatori di Call of Duty spendono mediamente ogni anno all'interno dell'ecosistema Sony acquistando hardware, accessori, sottoscrizioni, giochi e altri servizi. Nella stessa lettera, viene inoltre aggiunto che nel mondo ci sono un milione di videogiocatori che sulle loro PlayStation non gioca altro che a Call of Duty. Sono invece 6 milioni gli utenti che trascorrono il 70% del loro tempo di gioco su Call of Duty e 14 milioni quelli che invece trascorrono il 30% del loro tempo sull'FPS di Activision.

Alla luce di ciò, non è difficile capire per quale motivo intende tenersi stretta questa saga. Fino ad oggi, a nulla sono valse le rassicurazioni di Microsoft, che ha promesso di lasciare Call of Duty su PlayStation per almeno dieci anni dopo l'eventuale acquisizione. Sony, evidentemente, non intende rischiare nulla e ha preferito non accettare tali condizioni.