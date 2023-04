CoD, 'il sistema anti-cheat non è abbastanza': la scottante dichiarazione da Treyarch

Proprio pochi giorni fa vi abbiamo parlato del rinnovamento del sistema anti-cheat per la Stagione 3 di CoD Modern Warfare 2 e Warzone 2. Le novità in arrivo negli ultimi due titoli di Call of Duty sono diverse. Eppure, sembrerebbe che il tutto non sia abbastanza ma, soprattutto, a non essere sufficiente è il sistema anti-cheat.

Questo argomento è stato oggetto di alcune recenti affermazioni da parte dell'account Reddit della community di Treyarch dedicato a "ciò che riguarda Black Ops Cold War, Vanguard Xombie e Modern Warfare 2", come suggerito dalla descrizione del profilo. In un Thread dedicato all'ultima produzione Activision, l'account in questione ha affermato quanto segue:

"Mi rendo conto che ciò che ho da condividere potrebbe non essere sufficiente per i giocatori e voi avete tutto il diritto di condividere le vostre critiche; il sistema di anti-cheat è uno sforzo costante. È il proverbiale gioco del gatto contro il topo, e noi siamo costantemente al lavoro per fermare e vanificare i loro sforzi".

"Penso che voi abbiate ragione, questo è un passo nella giusta direzione", afferma il messaggio dell'account Treyarch CM. In altre parole, per quanto il team attualmente al lavoro sulle produzioni di Call of Duty possa impegnarsi nella realizzazione di un anti-cheat quanto più efficace possibile, certi fenomeni continueranno a persistere all'interno delle lobby online. Ciò nonostante, Activision non demorde e continua a rilasciare nuovi contenuti per i fan, come visto dal recente video della season 3 di CoD Modern Warfare 2 e Warzone 2 in cui Alejandro e Valeria si sfidano in uno scontro senza esclusione di colpi.