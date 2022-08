COD League 2022, numeri da record per evento CDL: quasi raggiunto picco 2020

Il weekend della Call of Duty League era già stato anticipato come “Il più grande evento CDL di sempre”, ma nessuno si aspettava numeri così incredibili: oltre 275.000 spettatori hanno visto i Los Angeles Thieves sconfiggere i campioni in carica Atlanta FaZe, secondo i dati ufficiali.

A condividere le cifre dell’evento è stato l’account Twitter Esports Charts, come potete vedere in calce alla notizia: il picco di 275.000 viewer per la finale della Call of Duty League 2022 è stato sorprendente, ma ancora distante dagli oltre 330.000 fan che hanno partecipato nel 2020 alla fusione di Envy e OpTic Gaming in OpTic Texas, squadra che poi ha sconfitto gli Atlanta FaZe nella stagione inaugurale della CDL.

Nel caso del Call of Duty League Championship 2022, il weekend ha portato cinque partite a oltre 150.000 spettatori, tre delle quali includevano la suddetta OpTic Texas. Il torneo ha portato infine i Los Angeles Thieves, squadra che rappresenta l'organizzazione 100 Thieves, sul gradino più alto del podio con una vittoria dominante per 5-2. Per il quartetto composto da Drazah, Kenny, Octane ed Envoy è il primo campionato mondiale in assoluto. Per l’organizzazione di Nadeshot, invece, è la seconda vittoria consecutiva in un torneo major dopo New York.

Ora, gli occhi sono tutti puntati al prossimo titolo di casa Activision Blizzard: nello specifico, ecco le informazioni su quando inizierà la Beta Pubblica di Modern Warfare 2.