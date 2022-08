COD League 2022, il weekend del più grande evento CDL di sempre inizia oggi

Dopo una delle stagioni di più competitive mai viste per Call of Duty, le squadre più forti al mondo sono pronte a lottare per conquistare la corona nel più grande evento di Call of Duty League (CDL) di sempre: i Campionati 2022, dal 4 al 7 agosto.

Giovedì 4 agosto, prima del confronto finale, la CDL si aprirà con l’annuncio degli otto giocatori All-Star di questa stagione: la community si è espressa votando i giocatori in due squadre All-Star, inserendo i primi due giocatori SMG e i primi due giocatori AR nella Prima Squadra, e il terzo e il quarto giocatore SMG e AR più votato nella Seconda Squadra. Inoltre, la community ha votato per l'MVP della stagione e il Rookie dell'anno, che saranno annunciati prima delle partite di venerdì 5 agosto. Ciascuno degli otto giocatori All-Star riceverà un premio di 5.000 dollari e una giacca commemorativa, mentre MVP e ROTY riceveranno ciascuno 5.000 dollari e un trofeo.

Sintonizzati al Weekend Call of Duty League Championship, dal 4 al 7 agosto, per vedere chi si porterà a casa gli ambiti titoli e non solo: durante l’evento, Activision svelerà novità di Call of Duty Modern Warfare 2 e permetterà ai fan presenti fisicamente all’evento e a coloro che guarderanno la diretta streaming di ottenere codici per la Open Beta di Modern Warfare II, potendolo così provare in anteprima con altri appassionati.

Se invece aspettate il sequel del battle royale, Infinity Ward ha ricordato che COD Warzone 2.0 uscirà a fine 2022.