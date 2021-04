CoD League: indizi suggeriscono un imminente ritorno in live

Diverse squadre della Call of Duty League e giocatori professionisti hanno accennato nei giorni scorsi a un potenziale ritorno degli eventi LAN della lega. La CoD League non ha ancora diramato un annuncio ufficiale, ma i cari vecchi tornei dal vivo potrebbero tornare presto.

Alcune squadre hanno pubblicato una breve clip del generatore di tag della Call of Duty League. Di solito, questo crea un nome casuale basato su alcune domande, ma ogni squadra ha mostrato lo stesso tag: BACK2LAN.

La Call of Duty League, così come ogni altro evento sportivo ed esportivo non ha potuto più fare alcun evento in LAN da quando è scoppiata la pandemia COVID-19. Insomma, praticamente dal debutto della nuova lega, all’inizio del 2020.

Ovviamente le problematiche relative a un format solo online hanno portato non pochi problemi e tante polemiche. Alcuni infatti affermano che diverse squadre starebbero vincendo solamente grazie al formato online, mentre dal vivo non avrebbero medesima fortuna.

Riguardo al ritorno in live, comunque diversi giocatori professionisti hanno espresso il loro entusiasmo per il ritorno dopo così tanto tempo.

Il board direttivo della Call of Duty League probabilmente farà annuncio ufficiale - forse - tra non molto. Le cose ovviamente potrebbero andare per le lunghe, anche se negli States la campagna vaccinale sta procedendo velocemente.