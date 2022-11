COD Mobile accoglie Neymar Jr, Leo Messi e Paul Pogba: i calciatori nella Stagione 10

Dopo gli zombie della stagione 9 di COD: Mobile, il Call of Duty per smartphone e tablet è pronto ad accogliere una nuova ondata di contenuti...a sfondo calcistico.

Activision annuncia infatti il debutto in-game di Neymar Jr, Leo Messi e Paul Pogba, che approdano nello sparatutto giusto in tempo per il calcio d'inizio della Stagione 10: World Class. La peculiare collaborazione porta i tre campioni all'interno dello sparatutto, dove vestiranno i panni di altrettanti Operatori.



Con la nuova fase di COD: Mobile, i giocatori troveranno inoltre ad attenderli diversi punti di interesse inediti nella mappa del battle royale. Ora, sarà infatti possibile esplorare il sito di schianto della nave Atlas, l'impianto di raffinazione Atlas e un nuovo stadio, corredato - ovviamente - di campo da calcio. Debutto anche per la mappa multigiocatore Crossroads Strike, tratta da Call of Duty: Black Ops Cold War. Spazio infine anche al primo operatore mitico del gioco iOS e Android, con i giocatori che potranno testare le abilità di Spectre.

Per tutti i dettagli sulla nuova stagione di Call of Duty: Mobile, vi lasciamo alla visione del trailer di lancio di World Class, che trovate direttamente in apertura a questa news. Ricordiamo inoltre l'avvio delle preregistrazioni per Call of Duty: Warzone Mobile.