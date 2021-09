COD Mobile accoglie il sergente Kingsley di Vanguard: ecco come ottenerlo

Call of Duty Mobile si prepara ad accogliere il sergente Arthur Kingsley, uno dei protagonisti di Call of Duty Vanguard, il prossimo capitolo principale della longeva serie bellica prodotta da Activision.

Si tratta di un operatore del Nono Battaglione Paracadutisti nonché leader della Task Force One, la squadra delle forze speciali che rivestirà un ruolo di primo piano all'interno della modalità campagna di Vanguard. Per ottenere il sergente Kingsley all'interno di COD Mobile è necessario prendere parte alla Beta di COD Vanguard. Ricordiamo che la Beta sarà disponibile in accesso anticipato per tutti coloro che prenoteranno il gioco: su console PlayStation si svolgerà dal 10 al 13 settembre, mentre su Xbox e PC (via Battle.net) il 16 e il 17 dello stesso mese. Per quanto riguarda invece lo svolgimento della Beta aperta per tutti i giocatori, su console Sony sarà disponibile nel periodo 16-17 settembre, mentre sugli altri sistemi dal 18 al 20 settembre.

Kingsley sarà poi disponibile seguendo i seguenti passaggi:

Creare o collegare il proprio account Activision a COD Mobile.

Scaricare e giocare la Beta di COD Vanguard con lo stesso account Activision.

Riscattare Kingsley attraverso la casella di posta di COD Mobile. A tal proposito i codici per il personaggio verranno inviati una settimana dopo la chiusura della Beta.

Andare sul sito di Call of Duty per inserire il proprio ID utente e il codice ricevuto.

Ritornare nella posta di COD Mobile per riscattare Kingsley e poterlo così utilizzare all'interno delle modalità multiplayer e battle royale del gioco.

Si tratta di un'interessante occasione per i fan della serie di sperimentare un personaggio chiave del nuovo capitolo, il cui debutto non è troppo lontano: Call of Duty Vanguard esce il 5 novembre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Per ulteriori approfondimenti potete leggere le nostre impressioni sul multiplayer di Call of Duty Vanguard.