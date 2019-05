COD Mobile avrà Battle Pass, modalità Battle Royale e Zombie? Apparso un video leak

Nel corso del marzo di quest'anno, Activision e Tencent hanno ufficializzato l'intenzione di portare la celebre saga videoludica Call of Duty su piattaforme mobile.

Per l'occasione, è stato dunque diffuso un primo teaser trailer di Call of Duty Mobile, con il quale la nuova iterazione della serie veniva dunque presentata per la prima volta alla community videoludica. Il video prometteva ulteriori informazioni nel prossimo futuro. Sembra tuttavia che alcuni leaker abbiano anticipato alcune delle feature del gioco.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, su Twitter ha fatta la sua comparsa un presunto video leak, il quale raffigurerebbe il menu della beta del titolo. Da quest'ultimo emergerebbe la presenza in COD Mobile di una modalità battle royale e di una modalità zombie, oltre all'esistenza di un Battle Pass. In quanto leak, vi ricordiamo che quest'ultimo non costituisce un'informazione ufficiale: la presenza effettiva di tali feature potrà infatti essere confermata esclusivamente da dichiarazioni in merito da parte del team di sviluppo.

Call of Duty Mobile non dispone ancora di una data di pubblicazione definitiva, ma il suo esordio sembra essere attualmente atteso per il 2019, sia su Android sia su iOS. Presto dovrebbero inoltre giungere ulteriori novità riguardanti la saga. Infatti, COD 2019 sarà protagonista all'E3 Coliseum, evento il cui svolgimento accompagna la tradizionale fiera losangelina. Il gioco è attualmente al centro di numerose voci di corridoio, con alcuni rumor che puntano su di un possibile annuncio di Modern Warfare 4.