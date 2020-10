COD Mobile: come ottenere gratis le ricompense della Macchina dell'Anniversario

In Call of Duty Mobile è arrivato il particolare evento a tempo dedicato al primo anniversario dello shooter in prima persona scaricabile gratuitamente da tutti i possessori di un dispositivo Android o iOS (a patto che soddisfi i requisiti minimi). Scopriamo insieme come fare per ottenere gratuitamente una serie di ricompense esclusive.

Per accedere alla Macchina dell'Anniversario, ovvero la schermata attraverso la quale si possono ottenere le ricompense dell'evento, occorre recarsi nella schermata principale dell'applicazione e cliccare sul banner a sinistra con lo sfondo viola e il logo giallo dell'anniversario. Accedendo alla schermata vi ritroverete di fronte ad un pallottoliere che può essere attivato solo ed esclusivamente spendendo i punti accumulati nel corso dell'evento. Il primo modo per iniziare a mettere da parte dei punti è quello di portare a termine gli incarichi giornalieri e settimanali (visibili nella parte destra della schermata), i quali non richiedono grossi sforzi per essere completati e consentono di accumulare un bel po' di punti. Se è la prima volta che state partecipando all'evento potete anche cliccare sul tasto giallo sulla sinistra con su scritto "Il Club": così facendo accederete ad un hub di gioco con all'interno numerosi personaggi storici di Call of Duty, i quali vi daranno dei punti semplicemente parlandoci.

Completati i vari incarichi non dovete far altro che riscattare manualmente i punti nelle apposite schermate e tentare la fortuna con il pallottoliere. Potete spendere 10 punti per una singola estrazione e 100 punti per effettuare in un colpo solo 10 estrazioni: ad ogni estrazione accumulerete punti per scalare gli obiettivi sempre visibili nella parte bassa della schermata ed ottenere una serie di ricompense gratuite. Accumulando 12.000 Punti dell'evento sbloccherete il progetto per l'arma Chicom Starstruck, un potente fucile accessoriato da utilizzare nelle varie modalità di gioco.