COD Mobile: come sbloccare Outlaw e MSMC Selvaggio West

Tra le diverse novità della Stagione 6 di COD Mobile troviamo il fucile di precisione Outlaw e la mitraglietta MSMC Selvaggio West. In questa mini-guida vi spieghiamo brevemente come sbloccarle entrambe, in modo da poterle usare sul campo di battaglia.

Come visto anche nelle season precedenti, pure la Stagione 6 di Call of Duty Mobile prevede una serie di nuove ricompense gratuite e a pagamento per i giocatori. Tra queste ricompense troviamo il fucile di precisione Outlaw e la mitraglietta MSMC Selvaggio West, in perfetta sintonia con la stagione a tema Far West dello shooter mobile. Vediamo come ottenere queste due armi nel gioco.

Come sbloccare il fucile di precisione Outlaw in COD Mobile

Il fucile di precisione Outlaw si sblocca raggiungendo il livello 12 del Pass Battaglia della Stagione 6 di COD Mobile, obiettivo che potrete raggiungere gratuitamente giocando. Tutto quello che dovete fare è partecipare alle varie attività di gioco, portare a termine le partite e accumulare abbastanza punti esperienza per raggiungere il livello 12.

Il video riportato in cima mostra Outlaw in azione, senza dubbio uno dei migliori fucili di precisione attualmente disponibili nel gioco.

Come sbloccare la mitraglietta MSMC Selvaggio West in COD Mobile

La mitraglietta MSMC Selvaggio West, invece, viene sbloccata raggiungendo il livello 100 del Pass Battaglia della Stagione 6 di COD Mobile, obiettivo che richiede la versione a pagamento del pass. Se siete curiosi di vedere l'arma in azione, vi basta dare un'occhiata al video riportato in basso.