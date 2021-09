COD Mobile, cresce il battle royale: arriva Blackout, la mappa a tema Black Ops 4

Mentre nel fratello maggiore prende il via la Stagione 5 di Call of Duty: Warzone, anche in Call of Duty: Mobile si fanno strada interessanti novità per gli appassionati.

Nello specifico, Activision ha confermato l'introduzione di una nuova mappa per la modalità battle royale. Battezzata "Blackout", quest'ultima è tratta direttamente dall'universo di Call of Duty: Black Ops 4, dove aveva originariamente realizzato il proprio debutto. Nella sua versione per Call of Duty: Mobile, la mappa includerà anche le modifiche introdotte successivamente, come i punti d'interesse costituiti da Ghost Town e Hijacket.

Il lancio della nuova mappa è stato calendarizzato da Activision per la notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 settembre. I giocatori di COD Mobile potranno infatti avventurarsi tra gli scenari di Blackout a partire dalle ore 02:00 del fuso orario italiano. Particolarmente ampia, la nuova mappa pensata per la modalità battle royale invita i giocatori a pianificare con attenzione le proprie mosse, in cerca di una strategia che possa sfruttare a pieno i ripari e gli scorci proposti dai molteplici punti di interesse presenti in Blackout.



In attesa di tornare a calcare l'ambientazione di Call of Duty: Black Ops 4, ricordiamo che lo shooter mobile è pronto ad accogliere anche contenuti legati al nuovo capitolo della saga. Ad esempio, è già stato confermato che il Sergente Kingsley di COD: Vanguard arriverà in COD: Mobile.