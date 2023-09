COD Mobile su iPhone 15 Pro collegato ad uno schermo sembra un gioco console

Una delle feature più apprezzate di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max da parte dei videogiocatori è sicuramente la possibilità di collegare lo smartphone ad un qualsiasi schermo tramite la porta USB di tipo C. A tal proposito, qualcuno ha deciso di documentare in video la sua esperienza con Call of Duty Mobile sul dispositivo Apple.

Come potete vedere nel filmato in calce alla notizia, condiviso su X (l'ex Twitter), l'utente ha utilizzato un cavo per trasmettere le immagini del cellulare ad un proiettore ed ha poi collegato via bluetooth un controller Xbox Series X|S. Il risultato è davvero incredibile, poiché iPhone 15 Pro si trasforma così in una piccolissima console che permette di godersi lo sparatutto in prima persona free to play come se si stesse giocando su PlayStation o Xbox.

Il filmato in questione sta diventando virale tra gli appassionati anche per via del fatto che molti sognano di giocare in questo modo a Call of Duty Warzone Mobile, il free to play di prossima uscita che per forza di cose sarà compatibile anche con iPhone 15 Pro.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che mancano ormai pochi giorni all'evento Call of Duty Next, durante il quale dovrebbe essere annunciata anche la data d'uscita del battle royale gratis per Android e iOS oltre ai dettagli su Modern Warfare 3.