COD Mobile macina successi: oltre 500 milioni di dollari di entrate in un anno

Presentato sul mercato videoludico lo scorso 1 ottobre 2019, l'incarnazione per dispositivi mobile del franchise di Call of Duty sta conoscendo un crescente successo.

Mentre si avvicina la data di pubblicazione del nuovo Call of Duty: Black Ops Cold War, le rilevazioni statistiche operate da Sensor Tower evidenziano infatti gli ottimi risultati riscossi da Call of Duty: Mobile nel corso del suo primo anno dal debutto. Nei soli Stati Uniti d'America, in particolare, il gioco avrebbe generato entrate per un totale di oltre 200 milioni di dollari, qualificandosi come terzo shooter mobile più redditizio sul mercato statunitense. Per un confronto, al secondo posto si collocava Fortnite: Battaglia Reale, con 239 milioni di dollari, mentre si posizionava in vetta Player Unknown's Battleground Mobile, con 274 milioni di dollari.



Anche al di fuori degli USA, il successo di COD: Mobile non è stato indifferente. Complessivamente, il gioco si è infatti guadagnato un ottimo anno di debutto, con una spesa in-game da parte degli utenti che si è attestata sul mezzo miliardo di dollari! La cifra fa sì che il gioco si collochi al ventiduesimo posto nella classifica delle produzioni videoludiche mobile più redditizie al mondo: il tutto, solamente nel corso di un anno di permanenza sul mercato internazionale.