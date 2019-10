CoD Mobile potrà surclassare Fortnite e PUBG Mobile?

Dall'uscita, Call of Duty: Mobile ha raggiunto oltre 35 milioni di download ed è attualmente il gioco mobile in testa alla classifica in oltre 100 paesi. L'FPS di Activision, co-sviluppato e pubblicato da Tencent e TiMi Studio, può gambizzare Fortnite e PUBG Mobile? In attesa della nostra recensione, facciamo il punto sulla situazione.

"...è un'esperienza incredibilmente divertente e siamo solo agli inizi. Congratulazioni ai team di Activision e ai TiMi Studios del nostro partner Tencent per aver reso un gioco così fantastico per i giocatori. E un ringraziamento speciale ai nostri fan per il loro continuo supporto", ha dichiarato il presidente di Activision Rob Kostich in un comunicato stampa.

CoD Mobile ha superato velocemente ogni record. Il merito non è solo del nome ma anche della grande offerta che porta con sé: mappe ben conosciute da tutti gli appassionati del franchise, modalità competitive (cosa che ha fatto infuriare i professionisti, dato che gli episodi maggiori non ce l'hanno mai al lancio), personaggi e armi classiche dell'intero universo di Call of Duty, senza contare la modalità battle royale.

PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile ha superato i 100 milioni di download in quattro mesi, lo scorso anno e rimane uno tra i titoli mobile più conosciuti. Fortnite ha superato i 100 milioni di download in 138 giorni.

Potrà CoD Mobile battere questo record e attestarsi tra i titoli tascabili più giocati di sempre? Soprattutto, ci sarà spazio per l'esport così come accaduto per Fortnite e PUBG? Le potenzialità ci sono tutte. La modalità classificata e il battle royale sembrano esser lì apposta per essere sfruttati.